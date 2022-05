Flamengo x Botafogo será em Brasília - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/05/2022 21:40

Fim do mistério: depois de a reportagem do Jornal O Dia "cravar" que Flamengo x Botafogo, pela quinta rodada do Brasileirão, será em Brasília, a CBF, enfim, se manifestou e confirmou que a partida será no Mané Garrincha. O comunicado oficial foi enviado aos clubes na noite desta segunda-feira.