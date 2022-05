Flamengo x Botafogo será em Brasília - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Flamengo x Botafogo será em BrasíliaFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/05/2022 17:26 | Atualizado 02/05/2022 17:37

Sem Maracanã, o Flamengo até tentou a inversão do mando de campo no duelo com o Botafogo, domingo (8), pelo Campeonato Brasileiro, mas, no fim das contas, o Rubro-Negro optou por levar o jogo para Brasília, no Estádio Mané Garrincha.

A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, ainda não oficializou, mas o Flamengo já trabalha na logística, e a comissão técnica está ciente. O Botafogo, por outro lado, ainda espera a confirmação para poder iniciar o planejamento da viagem para Brasília.

A ideia do Flamengo era que o jogo fosse disputado no Nilton Santos e, no segundo turno, no Maracanã, mas o Botafogo se mostrou contrário ao pedido rubro-negro junto à CBF e ainda avisou que o desejo de ser torcida dividida não seria cedido. O Alvinegro garantiu que manteria a divisão "90-10", como está pré-estabelecido pela diretoria.