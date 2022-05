Mario Celso Petraglia - Reprodução de TV

Publicado 03/05/2022 21:42

O assunto Liga Independente, a LIBRA, ainda vai dar o que falar. E, se depender do presidente do Athletico-PR, Mário Petraglia, vai ser ainda mais difícil de tirar do papel a ideia discutida por clubes da Série A e Série B (Cruzeiro e Vasco) desde o ano passado.

A reportagem do Jornal O Dia obteve um áudio de Petraglia, em grupo de aplicativo de conversa, em que o mandatário faz fortes críticas à forma como que os clubes de São Paulo e o Flamengo estão fazendo para que haja a criação da LIBRA.

"Não se aceita uma Liga de seis que quer impor goela abaixo as condições, as premissas, a divisão...



É uma decisão futura, mas a gente quer discutir alguns pontos para ver se chega a um comum acordo. Mas, dos seis, que são os cinco de São Paulo mais o Flamengo.



Os pequenos e emergentes mais Atlético-MG, Internacional, Botafogo, o próprio Fluminense também não estão de acordo com as premissas que estabeleceram. Nós somos favoráveis, mas de uma forma mais justa", disse Petraglia em áudio.