Publicado 04/05/2022 22:00 | Atualizado 04/05/2022 22:02

O Flamengo pode ter um importante desfalque para pegar o Botafogo, no domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, às 11h, pelo Brasileirão. O atacante Pedro, autor do segundo gol no empate em 2 a 2 com o Talleres, nesta quarta-feira, sentiu um incômodo muscular e será avaliado na reapresentação do elenco, nesta quinta-feira.

Para pessoas próximas, Pedro alegou que foi "algo leve e no adutor", sem mencionar qual coxa. Como o tempo é curto de recuperação, a comissão técnica vive a expectativa de o exame não constatar contusão e, com isso, o atacante não ser vetado para o clássico de domingo.

Outro jogador que teve problema muscular logo no inicio da partida foi o zagueiro Pablo, substituído aos 12 minutos do primeiro tempo. O caso do defensor foi, visivelmente, mais grave. O jogador, inclusive, deixou o campo com a ajuda do "carrinho médico".

O Flamengo tem, no momento, oito atletas no departamento médico: Gustavo Henrique, Matheuzinho, Fabricio Bruno, Rodrigo Caio, Matheus França, Vitinho, Marinho e Léo Pereira. Com isso, Pablo e Pedro podem se tornar integrantes da extensa lista.