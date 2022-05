Flamengo - Gilvan De Souza / Flamengo

FlamengoGilvan De Souza / Flamengo

Publicado 04/05/2022 17:46

O técnico Paulo Sousa escalou o Flamengo para pegar o Talleres, da Argentina, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela quarta rodada da Libertadores, da seguinte forma:

Santos; Isla, Pablo, David Luiz, Filipe Luis; Arão, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Com isso, o português mantém Santos no time titular e indica que irá usá-lo nas "Copas" e Hugo no Brasileirão. Outra mudança é o retorno de Arão para a função de volante, sua posição de origem, Pablo entra na zaga e João mantido para fazer dupla de volantes com o camisa 5.