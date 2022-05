Apresentação do zagueiro Pablo - Ninho do Urubu - 17-03-2022 Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/05/2022 18:32

O Departamento Médico do Flamengo ganhará mais um integrante. O zagueiro Pablo realizou exames de imagens para saber a gravidade da lesão na região posterior da coxa esquerda e aguarda os resultados para saber a gravidade do problema e o prazo de retorno aos gramados.

Pablo se machucou na última quarta-feira, aos 12 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Talleres, na Argentina, pela Libertadores. O zagueiro voltou recentemente de uma grave contusão no joelho direito e até impressionou pelo tempo que conseguiu se recuperar, mas agora retornará ao Departamento Médico, que já conta com Gustavo Henrique, Matheuzinho, Vitinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Matheus França, Fabricio Bruno e Marinho.

Pedro, outro atleta que sentiu dores musculares na partida diante do Talleres, fez tratamento nesta quinta-feira e, a princípio, não preocupa para domingo, quando o Flamengo encara o Botafogo, no Mané Garrincha, em Brasília, às 11h, pelo Brasileirão.