Filipe Luís ficará fora do Flamengo por tempo indeterminado - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/05/2022 17:44 | Atualizado 10/05/2022 17:45

Parece filme repetido, mas não é: Filipe Luís, com problema muscular na panturrilha esquerda, virou rotina. O experiente lateral, agora com lesão muscular no local, de grau 2, desfalcará o Flamengo até junho, pelo menos. Mas esse tipo de problema tem atormentado o camisa 16 rubro-negro.

Nos últimos oito meses, Filipe Luís teve que lidar quatro vezes com problemas musculares na panturrilha esquerda. Em 2021, o jogador apresentou dois problemas no local em um intervalo de 29 dias. No dia 09/09/21, o lateral teve problemas na panturrilha esquerda e retornou apenas no dia 29/09.

O tempo passou, e o camisa 16 sentiu dores no local no dia 29/10 e voltou aos relacionados no dia 17/11, contra o Corinthians. No dia 27/11, decisão da Libertadores, foi substituído ainda no primeiro com dores na panturrilha esquerda e não atuou mais em 2021.

Cinco dias depois da final da Libertadores, o Flamengo confirmou novamente o problema na panturrilha esquerda do atleta. Ou seja, é a quarta vez em oito meses que o lateral apresenta dores no local.

Por conta da idade avançada (36 anos) e o intenso calendário de jogos do futebol brasileiro, a renovação de contrato de Filipe Luís, que vai até dezembro deste ano, se tornou uma incógnita e será avaliada no fim da temporada.