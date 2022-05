Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Presidente do Flamengo, Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 10/05/2022 17:15 | Atualizado 10/05/2022 17:20

O Flamengo acertou a saída, nesta terça-feira, a saída de mais um jogador do elenco profissional. Trata-se de Lucas Gabriel, conhecido como Cabeleira, de 21 anos. O meia, cria das categorias de base do clube, estava treinando em separado do elenco profissional e não pode mais atuar pelo Sub-20.

Então, por interesse das duas partes, o Flamengo e o atleta decidiram acertar a rescisão contratual, e Lucas Gabriel está a caminho do Confiança, com contrato válido até o fim de 2023. O Rubro-Negro, que tinha contrato com o meia até dezembro deste ano, vai ficar com um percentual dos direitos econômicos em uma futura venda.

Nos times de base, Lucas Gabriel fez dupla de sucesso com João Gomes, volante que se tornou titular absoluto com Paulo Sousa. Habilidoso e com ótimo poder de marcação, Cabeleira não acompanhou o crescimento do amigo porque sofreu com lesões graves no joelho.