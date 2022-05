Pedro - Marcelo Cortes / Flamengo

PedroMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 10/05/2022 16:59 | Atualizado 10/05/2022 17:02

Depois de perder Filipe Luís por conta de uma grave lesão muscular na panturrilha, o técnico Paulo Sousa tem uma boa notícia para o duelo do Flamengo com o Altos-PI, nesta quarta-feira, em Volta Redonda, às 19h30, pela terceira fase da Copa do Brasil. O atacante Pedro, fora do clássico contra o Botafogo no domingo, por conta de dores musculares, será relacionado.

Pedro treinou normalmente nesta terça-feira com o grupo e já sabe que viajará com a delegação para Volta Redonda, local do duelo com o Altos-PI. Inclusive, no jogo de ida, o camisa 21 foi o autor do primeiro gol da vitória rubro-negra por 2 a 1, no Piauí.

Existe a chance de Paulo Sousa poupar alguns titulares por conta do desgaste físico dos últimos jogos, que foram exigentes e contaram com viagens longas.