Victor Hugo no ato da assinaturaArquivo Pessoal

Publicado 12/05/2022 18:19 | Atualizado 12/05/2022 18:19

O atacante Victor Hugo, artilheiro da equipe Sub-14 do Flamengo, assinou contrato de formação por três anos com o Rubro-Negro. O camisa 9 foi o artilheiro da passagem do time carioca pela Europa, marcando 16 gols em 14 jogos, ajudando a equipe nas campanhas do título na Ibercup Madrid e do vice-campeonato na Ibercup Cascais.

Na assinatura de contrato, nesta quinta-feira, o garoto falou sobre a alegria de assinar o vínculo com o Flamengo:

"Estou há dois anos no Flamengo. Ano passado já tinha conquistado a artilharia no Metropolitano e pude conquistar essa em Madrid, fazendo 16 gols e ajudando a equipe a conquistar o título. Foi muito importante disputar esses torneios para ganhar experiência para as principais competições aqui no Brasil."

Ao todo a equipe do Flamengo marcou 68 gols somando as 2 competições, números que mostram a participação importante de Victor Hugo, que marcou 23% desses gols.



"Fico feliz por ter sido importante nesses torneios. Agora agradeço ao meu empresário, a Deus, minha família e toda diretoria do Flamengo por essa renovação de contrato e prometo dar sempre o meu melhor com o manto."