Carlos Palácios - Daniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama

Publicado 13/05/2022 17:01

A esperança é a última que morre: ditado já conhecido por muitos se encaixa perfeitamente para Palácios. O meia do Vasco, que sofreu um trauma no joelho esquerdo no treinamento da última quarta-feira, evoluiu, nesta sexta-feira, no ponto de vista clínico e tem chances de encarar o Bahia, neste domingo, em São Januário, às 16h, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Departamento Médico e a comissão técnica irão reavaliar Palácios no treino deste sábado, o último antes do jogo contra o Bahia, para definir se o meia chileno será relacionado. A expectativa é boa do técnico Zé Ricardo para ter o jovem À disposição para o confronto que está sendo encarado como "decisão" dentro do clube.

Com 10 pontos e a três do Bahia, o duelo com o Tricolor será o chamado "jogo de seis pontos", pois a equipe baiana é vista como rival na briga por uma vaga na Série A do Brasileirão em 2023. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, e há promessa de casa cheia em São Januário.