Carlos Palacios - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 14/05/2022 13:42

Rio - O Vasco vai poder contar com o atacante Carlos Palacios para o duelo contra o Bahia, neste domingo, pela Série B. O treinador Zé Ricardo relacionou o jovem chileno para o confronto que terá casa cheia em São Januário. O clube baiano é o líder da competição.

Ele sofreu um trauma no joelho esquerdo em atividade da última quarta-feira e acabou se tornando dúvida para o jogo do próximo domingo. Neste sábado, o chileno participou sem limitações do treino e acabou relacionado para a partida contra o Bahia.

Contratado pelo Vasco para a disputa da Série B, Palacios, de 21 anos, e atuou em três partidas, todas entrando no segundo tempo. Antes de acertar com o clube carioca, o atacante defendeu o Internacional e a Unión Espanhola, do Chile.