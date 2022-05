Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/05/2022 19:33

O momento do Flamengo é tenso dentro e fora de campo e, para piorar a situação, a equipe tem o pior início de Campeonato Brasileiro, considerando as seis primeiras rodada, desde 2015. O baixo rendimento foi confirmado neste sábado ao empatar com o Ceará.

Relembro abaixo o desempenho do Flamengo nas seis primeiras rodadas desde 2015:

2015 4 pontos

2016 10 pontos

2017 7 pontos

2018 11 pontos

2019 10 pontos

2020 8 pontos

2021 11 pontos

2022 6 pontos.

O próximo duelo pelo Brasileirão será o Goiás, no próximo sábado (21), no Maracanã. Agora, o Flamengo vira a chave e volta a focar na Libertadores. Na terça-feira, o time de Paulo Sousa encara a Universidade Católica, do Chile, às 21h30, no Maracanã.