David Luiz - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

David LuizMarcelo Cortês/C.R. Flamengo

Publicado 16/05/2022 20:27

O Flamengo ganhou mais um desfalque para pegar a Universidad Católica nesta terça-feira, às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores. O zagueiro David Luiz não treinou com o grupo nesta segunda-feira, na última atividade antes do duelo com os chilenos, e está vetado do confronto.

Sem David Luiz, Paulo Sousa pode, novamente, escalar Arão na zaga junto com Pablo. O provável time do Flamengo para este duelo é: Hugo, Isla, Pablo, Arão e Ayrton Lucas; Thiago Maia, João Gomes, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.



O técnico Paulo Sousa irá reencontrar a torcida carioca depois de quase um mês longe do Maracanã. A última partida do Flamengo no estádio foi no dia 20 de abril, no empate em 0 a 0 com o Palmeiras.