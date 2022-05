Rodinei - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 16/05/2022 19:01

Depois de desistir da compra de Andreas Pereira pelos moldes acordados em fevereiro com o Manchester United, o Flamengo voltou atrás em outra decisão tomada internamente: a extensão do vínculo de Rodinei. A diretoria, que chou a ter um acordo em relação ao tempo do novo contrato e também base salarial com o lateral direito, decidiu não sacramentar o negócio e irá discutir em futuras reuniões do Conselho de Futebol.

A opção pela não assinatura do novo contrato, que seria até dezembro de 2024, se deu pela queda de rendimento de Rodinei em campo e também por um comportamento do jogador que não caiu muito bem entre alguns membros do Departamento de Futebol: uma ida a evento noturno, numa quinta-feira, quando a equipe vivia uma pressão grande e com direito a protesto da torcida na porta do CT.

Então, diante do cenário, os dirigentes decidiram pela não renovação neste momento e voltarão a discutir o assunto futuramente, mesmo sabendo que, a partir de julho, Rodinei poderá assinar um pré-contrato com outra equipe, pois o atual compromisso termina em dezembro.