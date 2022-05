Diego Alves - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 15/05/2022 17:19

As atuações ruins de Hugo Souza nos últimos jogos fizeram os torcedores pedirem a saída do jovem do gol para que Diego Alves retorne enquanto Santos se recupera de grave lesão muscular. Porém, o camisa 1, que desfalcou o time nas últimas duas partidas, seguirá fora na terça-feira, quando o Flamengo encara a Universidad Católica, do Chile, pela Libertadores, no Maracanã, às 21h30.

Segundo apurou a reportagem, a comissão técnica de Paulo Sousa não conta com o retorno de Diego Alves para este duelo. O goleiro ainda faz tratamento da pubalgia e tem "chances remotas", segundo uma fonte do clube, de voltar contra o time chileno.

Então, na ausência de Diego Alves e Santos, Hugo continuará como titular, pois as outras opções são Matheus Cunha e Bruno (goleiro do Sub-20).

Nas redes sociais, Hugo sentiu o golpe das críticas e chegou a deletar a conta oficial no Twitter por conta da enxurrada de críticas dos rubro-negros, que "invadiram" a rede social do goleiro e não paravam de criticá-lo. Mas, no Instagram, o jovem goleiro se manifestou. Veja abaixo o texto na íntegra.