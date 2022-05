Felipinho em ação com a camisa do Avaí - Arquivo Pessoal

Publicado 23/05/2022 16:52 | Atualizado 23/05/2022 16:58

O torcedor do Flamengo pode não saber, mas um jovem atacante que está se destacando pelo Avaí pode render uma boa grana no futuro para o Rubro-Negr0. Destaque da equipe catarinense, o atacante Felipinho, de 19 anos, tem 30% dos direitos econômicos ligados ao time carioca e renovou o seu vínculo com o Leão, com validade até julho de 2024.

Na renovação com o Avaí ficou estabelecido que a multa rescisória para o mercado internacional é de 30 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. Para clubes brasileiros, o montante é de sete milhões de reais.

Cria do Flamengo, clube que defendeu até 2019, Felipinho chegou ao Avaí em 2020 e, desde então, tem crescido não só na parte tática, mas também fisicamente, com direito a ganho de massa muscular, oq ue tem gerado elogios nos bastidores do Leão.