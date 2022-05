Gabigol e Rodinei - Reginaldo PimentA

Gabigol e RodineiReginaldo PimentA

Publicado 20/05/2022 19:02

No Flamengo desde 2016, Rodinei é um dos jogadores que está há mais tempo no elenco do clube e pode comemorar 200 jogos com a camisa rubro-negra neste fim de semana em partida contra o Goiás pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Titular em jogos decisivos e campeão de competições brasileiras e internacionais com o Flamengo, o jogador chegou como reforço na temporada de 2016 e conquistou espaço no elenco principal. Marcou seu primeiro gol com o rubro-negro na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa e foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Carioca naquele ano.

O jogador coleciona títulos e prêmios pelo Flamengo. No ano vitorioso do time em 2019, Rodinei teve participação importante na conquista do Campeonato Carioca, da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Atualmente, é o lateral do Flamengo com o maior número de assistências da Série A do Brasileirão de 2021, além de ser o jogador da posição que precisou de menos tempo para participar diretamente de gols na temporada passada, com 3 gols e 11 assistências em 1593 minutos.



Com passagem pelo Internacional na temporada 2020-2021, o camisa 22 fez sua reestreia no clube carioca um ano e cinco meses depois, e atualmente é considerado um dos jogadores que marcam a história do clube nos últimos anos. Hoje, a uma partida de completar 200 jogos defendendo a camisa rubro-negra, Rodinei busca novos desafios.