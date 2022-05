Marinho - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/05/2022 16:43

Notícia envolvendo Flamengo e São Paulo movimentou as redes sociais nesta quinta-feira. Segundo a imprensa paulista, o Tricolor estaria interessado em fazer uma investida no atacante Marinho. Em baixa no Rubro-Negro, o jogador, de acordo com as publicações, poderia se transferir a pedido do técnico Rogério Ceni.

Porém, em contato com Rui Costa, diretor responsável por negociações e contratações no São Paulo, negou qualquer tipo de interesse em Marinho e classificou como "fake news" a possível negociação envolvendo o atleta do Fla.

Marinho custou R$ 7 milhões aos cofres do Flamengo e, até o momento, não fez partidas contundentes, mas a diretoria carioca não tem o menor interesse em negociá-lo neste momento e crê em uma evolução no decorrer da temporada.