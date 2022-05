Kanu, zagueiro do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 24/05/2022 15:31

Rio - O zagueiro Kanu, cria da base do Botafogo, assinará seu novo contrato com o Glorioso nesta terça-feira (24). O atleta, que está no clube desde 2014, extenderá seu vínculo e continuará defendendo o Alvinegro até dezembro de 2025.

Kanu possuía contrato com o Botafogo até o final deste ano, e poderia assinar um pré-contrato com alguma equipe em junho. No entanto, mesmo com as sondagens de São Paulo e Corinthians, o defensor optou por continuar atuando pelo Alvinegro.

A renovação de Kanu trará uma valorização salarial para o zagueiro, além de uma bonificação por ter assinado o seu novo vínculo com o Botafogo. Conforme noticiado pelo Jornal O Dia , a nova multa rescisória do jogador é de R$ 420 milhões para o mercado nacional, e 100 milhões de euros (cerca de R$ 514 milhões, na cotação atual) para o exterior.

Aos 25 anos, Kanu é titular na equipe de Luís Castro, e é considerado um dos líderes do grupo. Na atual temporada, o defensor esteve em campo em 19 oportunidades, e marcou dois gols: contra o Fluminense, em fevereiro, e contra o Madureira, em março, ambos pelo Campeonato Carioca.