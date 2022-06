João Carlos surge como possível reforço do Fenerbahçe, time de Jorge Jesus - Liga Portugal 2 / Divulgação

João Carlos surge como possível reforço do Fenerbahçe, time de Jorge JesusLiga Portugal 2 / Divulgação

Publicado 01/06/2022 18:36

Jorge Jesus chegou nesta semana ao Fenerbahçe, mas já trabalha no planejamento para a temporada pelo time turco. O treinador português, inclusive, possui uma lista de possíveis reforços com nomes que acompanhou desde a saída do Benfica. Um deles é o atacante brasileiro João Carlos, de 27 anos, que pertence ao Estoril, de Portugal, e se destacou Académica OAF, também de Portugal, fazendo 17 gols em 32 jogos, e sendo eleito o melhor avançado temporada da Liga Portugal 2.

Em contato com a reportagem do Jornal O Dia, João Carlos falou sobre a temporada de sucesso no Académica OAF, clube que está emprestado apenas até 30 de junho. Ao ser questionado a respeito do interesse do Fenerbahçe em sua contratação, o atacante preferiu não dar detalhes, mas se colocou à disposição para ouvir ofertas:

"Eu estou muito feliz em ter conseguido atingir em parte os meus objetivos. Lógico, que gostaria de ter ajudado mais a Académica Coimbra a permanecer na Liga Portugal 2, mas ter atingido a artilharia não é uma prova para mim mesmo, sabe? Eu trabalhei incessantemente para isso. Sempre soube do meu potencial. É daqui para cima. O resultado é a procura de outros clubes pelo meu futebol. Vou seguir trabalhando com muita humildade. A princípio, me apresentarei ao Estoril no fim de junho, pois tenho contrato até 2024. Sobre propostas, deixo isso com meus empresários."

Na Europa desde a temporada 20/21, João Carlos passou por alguns clubes brasileiros. O time de maior expressão que defendeu no Brasil foi o Fluminense, mas ele fez apenas seis jogos com o time tricolor.



"Sobre o Fluminense, é um clube que acompanho de longe, que abriu as portas para mim. Sempre fico na torcida. Sei que a minha passagem não foi como planejado, mas Deus sabe de todas as coisas. Só fica o lado bom no meu coração."

Aos 27 anos e vínculo com o Estoril até 2024, João Carlos não pensa em retornar ao futebol brasileiro neste momento da carreira e planeja seguir no Velho Continente, como o próprio garantiu.

"Eu pretendo seguir minha carreira aqui no exterior. Como disse anteriormente, deixo nas mão dos meus empresários o meu destino. Confio 100% neles."

Os empresários de João Carlos foram procurados pela reportagem, mas optaram por não falar sobre possíveis negociações.