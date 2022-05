Paulo Sousa - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 26/05/2022 23:32

O Sub-20 do Flamengo ganhou um "reforço" de peso para o duelo com o Resende nesta sexta-feira, às 15h, pela décima rodada do Carioca da categoria. O meia-atacante Victor Hugo, que caiu nas graças do técnico Paulo Sousa no time profissional, vai "descer" para atuar pela equipe.

Victor Hugo tem sido acionado com frequência no elenco profissional. Inclusive, na última terça-feira, o jovem de 18 anos atuou por 12 minutos contra o Sporting Cristal, sendo muito elogiado nos bastidores, por conta da qualidade técnica e também o bom poder físico, chamando atenção pela força em campo.

Mesmo atuando nesta sexta-feira, pelo Sub-20, existe a chance de Victor Hugo ser relacionado para o Fla-Flu de domingo, válido pelo Brasileirão do elenco principal. Uma avaliação será feita pela comissão técnica no sábado para decidir.