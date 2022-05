Andreas comemorando o gol sobre o Fluminense - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/05/2022 19:34

Andreas Pereira vive os últimos 30 dias de Flamengo. Pelo menos foi o que garantiu o principal representante do volante em contato com a reportagem do Jornal O Dia:

"Vai para a Europa", garantiu Giuliano Bertolucci, agente do atleta.

Com contrato de empréstimo até 30 de junho, Andreas, portanto, irá retornar ao Manchester United, clube com o qual tem vínculo até junho de 2023. O Flamengo chegou a ter um acordo com o time inglês, em fevereiro, para adquirir 75% dos direitos econômicos do atleta por 10,5 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais pela cotação atual, porém o Rubro-Negro desistiu e não assinou a documentação.

Com Andreas Pereira em alta novamente, após três boas partidas com a camisa do Flamengo, o assunto voltou à tona, e Paulo Sousa, em entrevista coletiva depois da vitória sobre o Fluminense, revelou que pediu a permanência do jogador, mas ressaltou que não é uma decisão única do Fla.

"Eu gostaria de ter a continuidade. Já falamos com Bruno (Spindel). Mas não depende só de nós. Depende do jogador, do seu clube (Manchester United). Hoje ele foi determinante, como o Hugo."

Andreas chegou ao Flamengo no meio de 2021, com status de craque e opção de compra avaliada em 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais pela cotação atual. De volante, posição que mais se sente à vontade em campo, fez bom segundo semestre, mas carrega o peso de ter falhado na final da Libertadores e "dado" o título ao Palmeiras.

Desde então, Andreas caiu de rendimento e convive com a ira por parte dos rubro-negros, que de vez em quando pega no pé do jogador. Inclusive, nas redes sociais, torcedores, em grande maioria, pedem que a diretoria não o compre.

Até o momento, Andreas disputou 45 jogos com a camisa do Flamengo, marcou seis gols e deu três assistências.