Fabricio Bruno com o fisioterapeuta do Flamengo - Marcelo Cortes

Publicado 03/06/2022 18:40 | Atualizado 03/06/2022 18:41

O Departamento Médico do Flamengo, neste momento, tem três jogadores: o goleiro Santos, o zagueiro Fabricio Bruno e o atacante Matheus França. Os três continuam sem prazo de retorno ao gramado, mas o defensor deu mais um importante passo para poder ficar à disposição.

Na atividade desta sexta-feira, Fabricio Bruno, que se recupera de uma cirurgia no pé, foi a campo realizar atividades leves e específicas, além de caminhar em volta do campo na companhia de um fisioterapeuta. O camisa 15 do Fla está sendo preparado para voltar na segunda quinzena de junho.

O goleiro Santos e o atacante Matheus França também apareceram no campo durante a semana, mas o que não quer dizer que estão perto de retornar ao time de Paulo Sousa.