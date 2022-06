Nova camisa pré-jogo do Flamengo - Reprodução

Publicado 02/06/2022 19:09

Rio - O novo uniforme pré-jogo do Flamengo para a temporada 2022 já está definido. A reportagem do Jornal O Dia obteve acesso exclusivo ao novo modelo, que deverá ser lançado oficialmente nos próximos dias.

O modelo é predominantemente preto, e conta com diversos detalhes em vermelho. Estas estampas tratam-se de tatuagens de torcedores rubro-negros selecionadas pela Adidas, que remetem a simbolos do clube, como os anos de 1981 e 2019, o "CRF", e trechos do hino oficial do clube.

Confira as imagens do novo uniforme pré-jogo do Flamengo:

Nova camisa pré-jogo do Flamengo Reprodução

