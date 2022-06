Erison em ação pelo Botafogo - CELSO PUPO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 04/06/2022 17:18

O Botafogo acertou a compra de mais 30% do atacante Erison, destaque do time na temporada, por "apenas" 600 mil euros, cerca de R$ 3 milhões. Tanto o percentual quanto o valor já estavam fixados em contrato, como uma espécie de opção de compra, e não precisou de negociação para ser adquirida, apenas comunicada pela diretoria alvinegra.

Agora, o Botafogo é dono de 40% de Erison. O restante do percentual está dividido da seguinte forma: 10% continua com o XV de Piracicaba, clube que o atacante já defendeu na carreira, e 50% do atleta. Além disso, a multa rescisória para o exterior sofreu alteração: passou de 2 milhões de euros para 5 milhões de euros. Então, o clube de fora do Brasil que quiser tirá-lo do time carioca terá que pagar em torno de 25 milhões de euros.

O próximo passo da diretoria é negociar a renovação do contrato, que vai até dezembro de 2023. As conversas foram iniciadas, e a cúpula alvinegra não acredita que terá dificuldades, pois já teve o aceno positivo do próprio Erison, que está feliz no clube.

Erison chegou ao Botafogo neste ano para substituir Navarro, que foi para o Palmeiras. Até o momento, em 21 jogos, o atacante de 23 anos fez 13 gols e deu três assistências, conquistando o coração de Luis Castro no meio de um elenco recheado de atletas que custaram alto aos cofres do clube.