Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Luís CastroVitor Silva / Botafogo

Publicado 04/06/2022 16:49

O Botafogo pode ter novidades na equipe que vai a campo na segunda-feira para pegar o Goiás, às 20h, no Nilton Santos, pela nona rodada do Brasileirão. Segundo apurou a reportagem, o técnico Luís Castro fez testes no time nas atividades preparatórias durante a semana.

Uma dessas novidades pode ser a escalação de Daniel Borges em sua posição de origem, a lateral direita, com Hugo entrando na lateral esquerda (posição que Daniel Borges vem atuando improvisado) e Saravia entre os reservas.

Em outros momentos das atividades, Luís Castro testou situações de jogo e colocou Saravia na lateral direita, com Daniel Borges fazendo a ponta direita.

Luís Castro ainda está em busca do time titular ideal no comando do Botafogo. Apesar de não estar entregando um bom desempenho em campo, o Alvinegro, nas mãos do português, tem conseguido bons resultados.

O Glorioso começou a nona rodada com 12 pontos e na sétima colocação. O líder é o Palmeiras, com 15 pontos. Ou seja, uma vitória do Botafogo sobre o Goiás pode deixar o time no G4 do Brasileirão.