Zé Ricardo - Daniel Ramalho/Vasco

Zé RicardoDaniel Ramalho/Vasco

Publicado 05/06/2022 11:33

Rio - Após pedir desligamento do comando do Vasco da Gama, o técnico Zé Ricardo já tem seu futuro definido. Aos 51 anos, o treinador assumirá o Shimizu S-Pulse, do Japão. O contrato de técnico com o clube será válido por um ano e meio, com opção de renovação.

O auxiliar Cléber dos Santos e o preparador físico Fábio Eiras, que trabalham ao lado de Zé Ricardo e também foram desligados do Vasco da Gama, farão parte da comissão técnica do Shimizu.

Este será o segundo clube internacional da carreira de Zé Ricardo. Em 2021, pouco antes de voltar ao Vasco, o treinador comandou a equipe do Qatar SC. No entanto, obteve apenas uma vitória em cinco partidas disputadas, e acabou sendo demitido.