Barroca em ação pelo Avaí - Divulgação Avaí / Site oficial

Publicado 05/06/2022 15:40 | Atualizado 05/06/2022 15:43

O Vasco já iniciou a movimentação para buscar o substituto de Zé Ricardo, que deixou o comando após aceitar proposta do Shimizu, do Japão. Um dos nomes sondado pela diretoria vascaína foi Eduardo Barroca, atualmente no Avaí, mas o retorno dado pelo técnico é de que não deseja deixar o time catarinense neste momento por "acreditar no projeto para 2022 na Série A".

A informação da sondagem foi noticiada primeiramente pelo jornalista Rodrigo Faraco, da Rádio CBN de Santa Catarina, e o Jornal O Dia confirmou com o estafe do técnico e membros da diretoria do Avaí. O Vasco, por outro lado, não respondeu até a publicação da nota.

Vale ressaltar que o Vasco não apresentou proposta e apenas consultou um possível desejo de Barroca deixar o Avaí para aceitar uma oferta vascaína. Com o retorno negativo, a diretoria do clube carioca recusou e não apresentou nenhum projeto ao técnico, que tem passagens por Fluminense e Botafogo no Rio de Janeiro.

Com 11 pontos, o Avaí está, momentaneamente, na 12ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. No último sábado, o Leão empatou com o São Paulo, em casa, em 1 a 1. Já o Vasco, que vive momento de transição com a chegada da SAF ao clube, está na Série B, na quarta colocação, com 18 pontos.