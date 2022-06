Paulo Sousa balança e pode ser demitido - Gilvan de Souza/Fotógrafo Flamengo

Publicado 05/06/2022 22:29

A derrota por 2 a 1 para o Fortaleza e o desempenho do Flamengo nas últimas partidas no Maracanã, com direito a vaias mesmo após vitórias, deixaram o presidente Rodolfo Landim insatisfeito. Embora não seja um mandatário com característica de aparecer publicamente para dar explicações, Landim costuma agir no bastidores e fará mais uma vez.

Segundo apurou a reportagem, Rodolfo Landim terá uma reunião, nesta segunda-feira, com membros do Departamento de Futebol do Flamengo para buscar explicações e motivos que fazem Paulo Sousa não conseguir demonstrar evolução à frente do comando rubro-negro.

Nos últimos cinco jogos (sendo todos no Maracanã), o Flamengo venceu quatro e perdeu um, mas os triunfos terminaram com vaias dos torcedores presentes no estádio em todas as oportunidades, uma nítida demonstração que Paulo Sousa não consegue mais ter a confiança dos rubro-negros.

Já na diretoria, o discurso oficial, na frente das câmeras, é de que o apoio e o respaldo é dado no dia a dia, mas Landim já percebeu que o barco pode afundar a qualquer momento e entrará em cena para tentar "salvar o Titanic", como disse uma fonte à reportagem.

"Landim está insatisfeito e vai tentar salvar o Titanic."

Paulo Sousa, portanto, balança no cargo de treinador, mas a alta multa rescisória e a falta de opção no mercado faz com que a paciência aumente, mas internamente o entendimento de membros da cúpula atual do Flamengo é de que o comandante não dará jeito à equipe e que o ano pode ser jogado fora se não houver mudança.

Em seis meses de Flamengo, Paulo Sousa conseguiu fez o time jogar bem em poucas oportunidades e acumula vices no Carioca, na Supercopa do Brasil e também na Taça Guanabara. A última exibição convincente da equipe, na visão da diretoria, foi diante do Palmeiras, no dia 20 de abril, que mesmo assim terminou empatado em 0 a 0.

Com Paulo Sousa na berlinda e muitos desfalques, o Flamengo volta a campo na quarta-feira, às 20h30, para pegar o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Brasileirão. Bruno Henrique, David Luiz e Pablo, suspensos, Fabricio Bruno, Matheus França e Santos, lesionados, e Arrascaeta, que está na seleção uruguaia, não estarão à disposição.