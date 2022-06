Erison em ação pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 06/06/2022 16:29 | Atualizado 06/06/2022 16:42

Depois de comprar mais 30% dos direitos econômicos de Erison por R$ 3 milhões, totalizando 40% (O XV de Piracicaba detém 10% e o restante é do próprio jogador), o Botafogo marcou a primeira reunião com o agente do atacante para discutir a renovação do contrato do atacante, que vai atualmente até dezembro de 2023.

O encontro está previsto para acontecer na quinta-feira, em São Paulo, entre André Mazzuco, atual diretor do Botafogo, com o empresário de Erison. A reunião vai acontecer na capital paulista porque a cúpula carioca vai aproveitar a ponte aérea para encarar o Palmeiras, na própria quinta-feira, para discutir a extensão do compromisso do atacante.

O movimento acontece porque Erison tem sido o principal nome do Botafogo na temporada, se destacando pelo desempenho em campo e também bolas na rede. Em 21 jogos até o momento, o atacante fez 13 gols e deu três assistências.

Com 23 anos, Erison está valorizado no mercado, mas o Botafogo entende que está protegido pela multa rescisória. Atualmente, o valor para o exterior é 5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais pela cotação atual, e "apenas" 20 milhões de reais para clubes brasileiros.