Publicado 06/06/2022 20:00 | Atualizado 06/06/2022 20:00

A saída do português Paulo Sousa do Flamengo se tornou questão de tempo. Depois de não conseguir fazer o time ter bom desempenho após seis meses de trabalho, o treinador balança, e parte da diretoria rubro-negra defende a contratação de Cuca, livre no mercado desde o adeus ao Atlético-MG, no fim de 2021.

Em contato com o Jornal O Dia, o técnico Cuca garantiu que não foi procurado pelo Flamengo.

"Eu não tenho o que falar. Não tenho nada para falar. Não fui procurado (pelo Flamengo). Eu continuo no meu projeto aqui."

Ao ser questionado se poderia, ao menos, falar se toparia um projeto do Flamengo no meio de temporada, algo que já deixou claro em várias entrevistas, que não gosta de fazer e prefere iniciar o trabalho em início de ano, ele respondeu:

"Como vou dizer que topo um projeto (do Flamengo) que não existe e com treinador trabalhando?", dando a entender que não conversará com o Rubro-Negro, mesmo que seja procurado, enquanto Paulo Sousa estiver no comando da equipe carioca.

Com a diretoria no mercado e o time em crise, Paulo Sousa prepara o time para pegar o Red Bull Bragantino na quarta-feira, em Bragança Paulista, às 20h30, pela décima rodada do Brasileirão. Para este duelo, o português não terá os suspensos Bruno Henrique, David Luiz e Pablo, os lesionados Fabricio Bruno, Matheus França e Santos, e Arrascaeta, que está com a seleção uruguaia.