Everton Cebolinha atuando pelo Benfica - Getty Images

Publicado 10/06/2022 17:38 | Atualizado 10/06/2022 17:45

O Flamengo vive momento de transição: sai Paulo Sousa e chega Dorival Júnior, que está regularizado e pode estrear contra o Internacional neste sábado, às 21h, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Mas, algumas decisões da diretoria para reforçar o elenco na próxima janela de transferência não vão sofrer alteração por conta da mudança no comando técnico, ao menos que o novo comandante vete.

O atacante Everton Cebolinha, do Benfica, por exemplo, segue na mira do Rubro-Negro para tentar a contratação na próxima janela de transferência no Brasil, com início previsto para 18 de julho. A cúpula carioca entende que a chegada do atacante aumentaria o nível de competividade no elenco e também seria um "ótimo reforço" para a disputa da temporada, mas, como de praxe, terá uma reunião com Dorival para "pedir" o aval.

Cebolinha esteve na mira do Flamengo na última janela de transferência, mas, na ocasião, a diretoria esbarrou na dificuldade do time português em fazer negócio. Agora, com uma estratégia montada e com um aceno positivo do próprio atleta, a cúpula carioca fará uma nova investida.

Inicialmente, a ideia é tentar um empréstimo com opção de compra, com obrigação caso bata metas estipuladas em contrato, modelo de transação parecido com o que Flamengo costuma fazer na gestão Rodolfo Landim. A diretoria entende que é uma forma de "se defender" caso o jogador não dÊ certo, como aconteceu com Pedro Rocha, por exemplo. Dando certo, o Fla faz o investimento, como foi com Pedro junto à Fiorentina.

Outras posições estão sendo monitora para poder reforçar no meio da temporada. Um desejo antigo da diretoria é um "volante box-to-box". O Flamengo já faz levantamento de possíveis nomes para tentar a chegada. Thiago Mendes, do Lyon, que o Fla flertou nas três últimas janelas, agora, não é prioridade.

Em 2022, o Flamengo já contratou o goleiro Santos (Athletico), os zagueiros Fabricio Bruno (Bragantino) e Pablo (Lokomotiv), o lateral-esquerdo Ayrton Lucas (emprestado até dezembro junto ao Spartak, da Rússia) e o atacante Marinho (Santos).