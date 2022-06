Pedro Sotero trabalhará no Flamengo com Dorival Junior - Site oficial Ceará

Pedro Sotero trabalhará no Flamengo com Dorival JuniorSite oficial Ceará

Publicado 10/06/2022 20:20

O Flamengo, além de contratar Dorival Junior e a sua comissão técnica junto ao Ceará, também "tirou" um profissional da comissão técnica permanente do time cearense. Trata-se de Pedro Sotero, que chegou ao Vovô em 2021, junto com Tiago Nunes.

Pedro é quem vai comandar o Ceará no jogo de domingo, contra o Goiás, e depois vai se apresentar ao Flamengo. Está previsto que o profissional inicie os trabalhos no Ninho do Urubu até terça-feira.

Com isso, Dorival Junior chegará ao Flamengo com os seguintes membros em sua comissão técnica: Lucas Silvestre (auxiliar técnico), Pedro Sotero (auxiliar técnico) e Celso Rezende (preparador físico). O Rubro-Negro, enquanto busca no mercado um preparador de goleiro, Tiago Eller, que era auxiliar de Paulo Grilo, da comissão de Paulo Sousa, é quem assumirá o serviço.