Everton Cebolinha atuando pelo Benfica - Getty Images

Publicado 13/06/2022 21:20

Otimista, mas com pés no chão. Esse é o sentimento da diretoria do Flamengo em relação à contratação de Everton Cebolinha, do Benfica. Depois de o atacante dar um aceno positivo para uma transferência em definitivo, o Rubro-Negro intensificou as conversas com o clube português e avisou que está disposto a comprar 100% dos direitos econômicos do jogador brasileiro.

Em um primeiro momento, o Flamengo tentou empréstimo com opção de compra, mas o Benfica não se animou com esse modelo de negociação. Em seguida, o Fla estudou colocar metas em contrato para que a compra fosse obrigatória caso fossem batidas por Everton Cebolinha durante o período de empréstimo, mas o time português, novamente, vetou.

Com isso, o Flamengo voltou a conversar com os representantes de Cebolinha e também com o próprio atleta para saber se ele estaria disposto a retornar ao futrbol brasileiro de forma definitiva, pois o Benfica não estaria disposto a negociar empréstimo. Com o aval do atacante e deus empresários, o Rubro-Negro "foi para cima" do clube português e comunicou que quer repatriar o brasileiro e comprar os direitos econômicos.

O Benfica, portanto, pediu inicialmente 20 milhões de euros, um pouco mais de 100 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo comunicou que esse valor não teria como investir e se mostrou disposto a pagar 13 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais, por 100% do atacante. Agora, os dois clubes estão conversando para chegar a um denominador comum.

No Flamengo, o clima é de otimismo e o discurso é de que "está caminhando" e "ainda não está fechado", mas a diretoria entende que o mais difícil já conseguiu: o "ok" do atacante. O Al-Gharafa, do Catar, demonstrou interesse no atacante, mas o Benfica comunicou aos empresários que levaram a proposta que o brasileiro quer retornar ao Brasil e jogar no Rubro-Negro.

Everton Cebolinha tem 26 anos e chegou ao Benfica em 2020. O clube português investiu 20 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais na ocasião, para tirar o jogador do Grêmio, clube o qual defendeu de 2013 a 2020, com atuações de gala que o fizeram chegar à seleção brasileira.

Pelo Benfica, Cebolinha disputou 95 partidas, deu 17 assistências e fez 15 gols. Desde a sua chegada ao time português, o atacante alterna entre time titular e reserva, mas sempre com boas atuações, sobretudo após a saída de Jorge Jesus da equipe.