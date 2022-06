Bruno Henrique - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 16/06/2022 15:41

O técnico Dorival Junior pode ganhar um desfalque importante para o mês de junho (e até por mais tempo), que será decisivo na Copa do Brasil e na Libertadores: Bruno Henrique realizou exames de imagem na tarde desta quinta-feira, após sofrer uma entorse no joelho direito contra o Cuiabá, e o Departamento Médico do Flamengo avalia o laudo para poder divulgar a gravidade da contusão.

A ressonância foi feita em uma clínica particular, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e Márcio Tannure, Chefe do Departamento Médico do Flamengo, vai avaliar o grau da lesão. Existe o receio de Bruno Henrique ter sofrido uma contusão parecida com a que Thiago Maia teve e que deixou o volante longe dos gramados por cerca de oito meses. Na ocasião, o camisa 8 rompeu os ligamentos do joelho e passou por cirurgia.

A tendência é que o Flamengo divulgue o resultado do exame em Bruno Henrique até sexta-feira. Outro que passou por exames foi David Luiz, mas por motivo diferente. O zagueiro, outro que deixou o gramado machucado contra o Cuiabá, sentiu dores musculares na coxa direita e foi substituído aos 13 minutos.