Publicado 17/06/2022 17:14

Everton Cebolinha finalizou a primeira bateria de exames em São Paulo e viaja neste sábado, no começo da tarde, ao Rio de Janeiro para finalizar os testes físicos e assinar vínculo válido por quatro anos e meio com o Flamengo.

Inclusive, Márcio Tannure, chefe do Departamento Médico do Flamengo, também foi para São Paulo, na companhia de Marcos Braz, vice de futebol, para acompanhar os exames no atacante, agora ex-Benfica.

Como de praxe, o Flamengo só irá anunciar a contratação de Cebolinha após a canetada na papelada, que acontece depois da aprovação nos testes físicos. O atacante custará aos cofres do Fla 13,5 milhões de euros, um pouco mais de 70 milhões de reais, pela cotação atual. Porém, há metas que podem alavancar o valor para 16 milhões de euros.

Everton Cebolinha chega para ser titular na ponta esquerda do time, posição que pertencia a Bruno Henrique, mas o camisa 27 se machucou e ficará, pelo menos, três meses longe dos gramados.

Cebolinha tem 26 anos e se destacou pelo Grêmio. Em 2019, com a Seleção, se destacou pela Copa América. Em 2020, ele foi vendido ao Benfica por 20 milhões de euros, 137 milhões à época. No time português, não foi o craque que esperavam, mas teve exibições convincentes.

Um dos motivos de Cebolinha ter topado a proposta do Flamengo foi o desejo de buscar um retorno á seleção brasileira.