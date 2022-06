Everton Cebolinha - Divulgação / Benfica

Everton CebolinhaDivulgação / Benfica

Publicado 18/06/2022 13:29

Rio - O atacante Everton Cebolinha desembarcou no Rio de Janeiro no começo da tarde deste sábado (18), para assinar com o Flamengo. O jogador, que estava no Benfica, foi contratado por 13.5 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões, na cotação atual), em pagamento feito em oito parcelas iguais, e assinará com o Rubro-Negro por quatro anos e meio. No entanto, o valor da compra do atacante pode ser ainda maior.

Caso o Flamengo conquiste o título da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, o valor de compra de Everton Cebolinha passará para 16 milhões de euros (R$ 86.5 milhões). Além disso, caso o jogador fique no clube até dezembro de 2025, e tenha atuado em pelo menos 100 partidas, o Flamengo deverá pagar mais 1.5 milhão de euros ao Benfica. Ou seja, a compra de Cebolinha pode custar até 17.5 milhões de euros aos cofres do Flamengo.

Em sua chegada ao Rio de Janeiro, Everton foi recebido por alguns torcedores e jornalistas. Nitidamente alegre, o jogador comentou sobre sua vinda ao Flamengo, e disse que sempre foi um sonho vestir a camisa do clube.

"Espero ser muito feliz com a camisa do Flamengo. Sempre foi um sonho vestir essa camisa, espero ser muito feliz e que a gente possa conquistar muitos títulos. Quero ser muito feliz e corresponder esse carinho dentro de campo", garantiu o atacante, que vestirá a camisa 19 no Flamengo.