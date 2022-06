Léo Pereira, zagueiro do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/06/2022 18:20

Reserva, mas valorizado no mercado: esse é o status de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. O defensor recebeu, nesta terça-feira, uma proposta oficial do Braga, de Portugal, e topou o projeto do clube português, mas o Rubro-Negro não ficou animado com o modelo de negociação, que seria por empréstimo, com opção de compra.

O Braga, entretanto, não desistiu de Léo Pereira e mantém conversas com o Flamengo para tentar convencer a diretoria carioca de fazer negócio, mesmo sabendo que a tarefa não será fácil. A ideia é ter o zagueiro por 12 meses, pagando o salário de forma integral e ainda colocar no papel uma opção de compra ao término do vínculo.

Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020 para substituir Pablo Marí e custando R$ 35 milhões (6,8 milhões de euros na ocasião), mas pouco rendeu e atualmente é reserva na zaga rubro-negra. O vínculo do defensor vai até dezembro de 2024.