Publicado 24/06/2022 18:24

O Flamengo terá sete mudanças no time titular que pegou o Atlético-MG na última quarta-feira para o que vai a campo neste sábado, às 19h, no Maracanã, encarar o América-MG, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Como o Jornal O Dia apurou, Dorival Junior esboçou o time que vai a campo, no treino desta sexta-feira, da seguinte forma: Santos, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Andreas e João Gomes; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Ou seja: Diego Alves, Matheuszinho, Rodrigo Caio, Pablo, Filipe Luís, Arão e Everton Ribeiro foram sacados para as entradas de Santos, Rodinei, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ayrton lucas, Thiago Maia e Pedro, respectivamente.

O provável time do Flamengo para pegar o América-MG é:



Santos, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Andreas e João Gomes; Arrascaeta, Gabigol e Pedro. — Venê Casagrande (@venecasagrande) June 24, 2022

O Flamengo precisa voltar a vencer no Brasileirão para respirar na tabela. Com apenas 15 pontos, o Rubro-Negro está na 14ª colocação na tabela e namora com a zona de rebaixamento há alguns jogos.