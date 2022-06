Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Paulo Sousa - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/06/2022 20:40 | Atualizado 21/06/2022 21:04

O Flamengo e o técnico Paulo Sousa não têm mais vínculo. Após o Rubro-Negro quitar o pagamento, à vista, da multa rescisória do treinador português e a sua comissão técnica. Segundo apurou a reportagem, o pagamento "via pix", será da seguinte forma: só o técnico R$ 5.091.000 e os membros da comissão irão dividir R$ 2,5 milhões.

Os profissionais que trabalhavam com o técnico Paulo Sousa no Flamengo eram: Paulo Grilo (preparador de goleiros), os preparadores físicos Lluis Sala e António Gómez, os auxiliares Victor Sánchez e Manuel Cordeiro, e o analista Cosimo Cappagli. Todos foram desligados do clube.

Após receber o valor da multa rescisória, Paulo Sousa se despediu nas redes sociais do Flamengo e, de forma indireta, fez críticas a pessoas do clube:

"Existem coisas e pessoas que não controlamos, que não conseguimos mostrar, convencer e fazer acreditar que existe um outro caminho. Para se querer verdadeiramente mudar e evoluir no sentido da dimensão do clube, é fundamental todos - sem exceção - rumarem com a mesma confiança e convicção no mesmo caminho."

Paulo Sousa foi demitido e em seu lugar veio Dorival Junior, que já comendou o time em três partidas, tendo duas derrotas e uma vitória.