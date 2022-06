Andreas Pereira - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/06/2022 16:48 | Atualizado 26/06/2022 16:51

Rio - O Fulham chegou a um acordo com o Manchester United para comprar Andreas Pereira por 9 milhões de libras (cerca de R$ 57 milhões), com 2 milhões em bonificações (R$ 12 milhões) em uma futura venda. A transação, que pode passar dos R$ 70 milhões para ser concluída, precisa do aval do volante, que está emprestado ao Flamengo até dia 30 de junho e não ficará no Rubro-negro.

A informação do interesse do Fulham por Andreas foi publicada primeiro pelo portal "UOL Esporte". A oferta para o jogador é de quatro anos. Andreas Pereira vai analisar a proposta com a família. Em relação ao Flamengo, o Manchester não ficou satisfeito com a postura do clube carioca, que viajou à Londres, em fevereiro, e negociou a compra do meio-campista em definitivo.

Na ocasião, ambas as partes chegaram a um acordo por 10 milhões de euros (R$ 55,4 milhões), por 75% dos direitos econômicos. No entanto, não ocorreu a assinatura do contrato. Além disso, o Flamengo não encaminhou novas ofertas ao Manchester United, e decidiu que não irá contratar Andreas Pereira em definitivo. Caso tenha que retornar ao clube inglês, a reapresentação será no dia 6 de julho.