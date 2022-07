Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 03/07/2022 18:00 | Atualizado 03/07/2022 18:02

O Flamengo fechou a contratação do volante Vidal. O clube chegou a um acordo com o chileno e discute detalhes finais para assinar contrato válido até o fim de 2023 com o experiente jogador. Marcos Braz tem conversado diretamente com o atleta, e o clube vai oficializar o negócio nos próximos dias.

Logo após a vitória contra o Santos, no sábado, Bruno Spindel, diretor do Rubro-Negro, entrou em contato com André Cury, agente de Vidal para alinhar detalhes. O representante do chileno do Brasil disse para "rodar o contrato" que o atleta assina.

Ontem, o estafe de Vidal foi comunicado pelo Flamengo que o contrato será enviado hoje para que o chileno assine o vínculo e seja, oficialmente, jogador do time carioca. Com isso, o flerte entre Vidal e Flamengo, enfim, se tornará casamento.

Vidal está no Chile resolvendo pendências antes de assinar o vínculo com o Flamengo. Existe a chance de a diretoria viajar para "buscar" o volante e fazer uma grande recepção no Rio.

Os departamentos responsáveis por anúncios de reforços já foram comunicados sobre a contratação e preparam conteúdos para "bombar" nas redes sociais.