Publicado 02/07/2022 22:03 | Atualizado 02/07/2022 23:37

O Flamengo encaminhou a contratação do volante Vidal. O clube chegou a um acordo verbal com o chileno e discute detalhes finais para assinar contrato válido até o fim de 2023 com o experiente jogador. Marcos Braz tem conversado diretamente com o atleta, e o clube vai oficializar nos próximos dias.

Vidal está no Chile resolvendo pendências antes de assinar o vínculo com o Flamengo. Existe a chance de a diretoria viajar para "buscar" o volante e fazer uma grande recepção no Rio de Janeiro.