Arão - Gilvan de Souza /Flamengo

Publicado 03/07/2022 22:29

O ciclo de Arão está perto do fim. E para ter um ponto final basta apenas uma proposta "firme" chegar à diretoria do Flamengo. Um dos jogadores mais antigos do elenco, o volante ganhou status de "negociável" e pode deixar o Rubro-Negro nesta janela de transferência. Basta um clube formalizar o interesse e não ficar apenas na sondagem, como tem acontecido neste ano.

Há todo momento, o Flamengo é procurado por clubes de baixo escalão da Europa, como Turquia, e intermediários brasileiros que fazem operações no mundo árabe, mas o papel timbrado não chega, o que dificulta qualquer avanço em algum interesse.



A idade avançada de Arão (30 anos) e a queda de rendimento em 2022 são fatores que pesam na hora de o clube formalizar o interesse, pois o Flamengo não topa liberar o jogador por empréstimo e almeja uma negociação em definitivo, recebendo uma compensação financeira.

Portais turcos noticiaram que o Fenerbahçe, equipe comandada por Jorge Jesus, estaria negociando a contratação de Arão. Porém, a reportagem entrou em contato com o treinador português e ouviu que, em nenhum momento, ele pedirá jogador do Flamengo, a não ser que o próprio clube carioca entre em contato com ele para oferecer um atleta, o que não aconteceu até o momento, segundo o Mister.

Um dos motivos de a diretoria querer negociar Arão é de renovar o elenco. O entendimento é que o volante já entregou o que podia oferecer e, com uma saída do camisa 5, abriria espaço na folha salarial, já que o volante gera um custo alto ao Flamengo pelo salário acima da média para um atleta da posição dele.

Por outro lado, membros da diretoria do Flamengo prezam pelo respeito com o profissional que tem status de ídolo entre muitos torcedores e ostenta 370 jogos com a camisa rubro-negro e títulos de expressão pelo clube: Carioca 2017, 2019, 2020, 2021 | Libertadores 2019 | Brasileiro 2019, 2020 | Supercopa do Brasil 2020, 2021 | Recopa Sul-Americana 2020.

No Flamengo desde 2016, quando brigou com o Botafogo e entrou litígio com o Alvinegro (caso está na Justiça até hoje) para poder assinar com o Rubro-Negro, Arão tem contrato até dezembro de 2023, é um dos líderes do elenco, o jogador mais longevo e é conhecido nos bastidores pela personalidade forte, principalmente durante os treinos, quando gostar de expor aos treinadores seus pensamentos e fazer questionamentos.