Publicado 03/07/2022 21:55 | Atualizado 03/07/2022 21:56

Com o Flamengo agitando o mercado da bola, após contratar Everton Cebolinha (já anunciado), Vidal (assina nesta segunda-feira) e se aproximar de Luis Henrique, do Olympique de Marselha, especulações envolvendo saída de de atletas, como aconteceu envolvendo David Luiz.

Neste domingo, um portal brasileiro noticiou que o zagueiro planeja exercer a cláusula de liberação de graça prevista em contrato para deixar o Flamengo já nesta janela de transferência e que o nome do agueiro havia sido oferecido para a Inter de Milão, da Itália. Porém, minutos depois, David Luiz usou as redes sociais para negar a informação e tratou o assunto como "fake news".

David Luiz se manifestou sobre uma possível saída do Flamengo nesta janela de transferência. pic.twitter.com/xLyIpCAOIg — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 3, 2022

Segundo apurou a reportagem, a informação incomodou demais a David Luiz e seus representantes. Em contato com um dos empresários do zagueiro respondeu:

"Não sei como esses caras inventam isso. Você acha que o David é um cara para ser oferecido? Você acha que iríamos oferecer?"

David Luiz tem contrato com o Flamengo até dezembro e pretende cumprir o vínculo. Figurante importante no bastidores do clube, principalmente durante a passagem de Paulo Sousa, o defensor é uma das referências do elenco.