Publicado 04/07/2022 18:11 | Atualizado 04/07/2022 18:30

O Fluminense tem novo reforço para a disputa da temporada. Nesta segunda-feira, segundo apurou a reportagem com pessoas do time carioca, o Tricolor assinou o contrato com o atacante Marrony, do Midtjylland, por empréstimo até o meio de 2023, com opção de compra avaliada 4,5 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais pela cotação atual.

Para ter Marrony por empréstimo, o Fluminense pagará ao Midtjylland 400 mil euros, cerca de 2,1 milhões reais em parcelas durante o período de empréstimo.

Agora, Marrony, que nem viajou para a Holanda para a pré-temporada do Midtjylland, prepara as malas e a logística para viajar ao Rio de Janeiro e se apresentar ao Fluminense.

A negociação se arrastou há dias e foi considerada uma "batalha" por dirigentes tricolores. Inicialmente, o Fluminense fez proposta por empréstimo de graça, sem opção e/ou obrigação de compra. O Midtjylland, conhecido no mundo da bola por ser duro na queda nas tratativas, não aceitou e disse que só toparia se fosse empréstimo com obrigação de compra.

O Fluminense, portanto, recusou. Então, os representantes de Marrony tiveram que entrar no circuito e viajaram para a Dinamarca para negociar diretamente com a diretoria do Midtjylland. Após dias de conversas e tratativas, o atacante, enfim, assinou o pré-contrato.

Com 23 anos e cria das categorias de base do Vasco, Marrony passou pelo Atlético-MG antes de chegar ao Midtjylland, cube que defende desde o ano apssado. No começo do ano, o atacante esteve perto de retornar ao Brasil para jogar pelo Internacional, mas a diretoria colorada desistiu da transação memso depois de ter trocado minuta de contrato.