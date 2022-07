Arão - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 05/07/2022 10:41

Rio - O Fenerbahçe, da Turquia, evoluiu o interesse no volante Willian Arão e realizou uma proposta oficial pelo jogador do Flamengo. No entanto, a oferta de três milhões de euros (cerca de R$ 16,6 milhões) foi recusada pelo diretoria do clube carioca. O Rubro-Negro não gostou da forma de pagamento oferecida pelo clube de Jorge Jesus.

Interessado em Arão, o Fenerbahçe propôs que o pagamento fosse realizado em três parcelas. O Flamengo não topou. Apesar da recusa, o clube carioca tem interesse em negociar Willian Arão. Um dos jogadores mais antigos do elenco, o volante ganhou status de "negociável" e pode deixar o Rubro-Negro nesta janela de transferência.

A idade avançada de Arão (30 anos) e a queda de rendimento em 2022 são fatores que pesam na hora de o clube formalizar o interesse, pois o Flamengo não topa liberar o jogador por empréstimo e almeja uma negociação em definitivo, recebendo uma compensação financeira.

Um dos motivos de a diretoria querer negociar Arão é de renovar o elenco. O entendimento é que o volante já entregou o que podia oferecer e, com uma saída do camisa 5, abriria espaço na folha salarial, já que o volante gera um custo alto ao Flamengo pelo salário acima da média para um atleta da posição dele.



Por outro lado, membros da diretoria do Flamengo prezam pelo respeito com o profissional que tem status de ídolo entre muitos torcedores e ostenta 370 jogos com a camisa rubro-negro e títulos de expressão pelo clube: Carioca 2017, 2019, 2020, 2021 | Libertadores 2019 | Brasileiro 2019, 2020 | Supercopa do Brasil 2020, 2021 | Recopa Sul-Americana 2020.

No Flamengo desde 2016, quando brigou com o Botafogo e entrou litígio com o Alvinegro (caso está na Justiça até hoje) para poder assinar com o Rubro-Negro, Arão tem contrato até dezembro de 2023, é um dos líderes do elenco, o jogador mais longevo e é conhecido nos bastidores pela personalidade forte, principalmente durante os treinos, quando gostar de expor aos treinadores seus pensamentos e fazer questionamentos.