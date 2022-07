Andreas Pereira - Daniel MUNOZ / AFP

Publicado 05/07/2022 16:18

Rio - Após se despedir do Flamengo, o volante Andreas Pereira já definiu seu futuro. Aproveitando seus últimos dias de férias na Bélgica, o jogador aceitou a oferta do Fulham, também da Inglaterra, e será vendido pelo Manchester United. Aos 26 anos, Andreas assinará com seu novo clube por três anos, com a possibilidade de extensão por mais um.

Para acertar com o ex-jogador do Flamengo, o Fulham desembolsará 9 milhões de libras (aproximadamente R$ 58 milhões, na cotação atual). Além disto, o clube pode ter que pagar mais 3 milhões de libras (R$ 19 milhões) em bônus e variáveis.

Andreas Pereira terá a companhia de mais um ex-jogador do Flamengo em sua nova equipe. Em agosto de 2021, o Rubro-Negro vendeu o jovem atacante Rodrigo Muniz para o clube inglês. Aos 21 anos, o centroavante foi um dos principais nomes do Fulham na conquista do título da Championship, na última temporada.