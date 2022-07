Dorival Junior - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival JuniorGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 05/07/2022 19:26 | Atualizado 05/07/2022 19:53

O Flamengo finalizou a preparação para pegar o Tolima nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No setor defensivo, Dorival Junior manteve, na atividade desta terça-feira, a última antes do duelo, Léo Pereira e David Luiz como dupla de zaga.

Na lateral-esquerda, Ayrton Lucas foi sacado, novamente, do time titular e deu vaga para Filipe Luís. A ideia de Dorival Junior é ter uma saída de bola com mais qualidade. No ataque, Pedro treinou de titular e deve formar dupla ofensiva com Gabigol.

O provável time do Flamengo é: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; João, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Colômbia, o Flamengo pode até empatar que se classifica às quartas para pegar Corinthians ou Boca Juniors, que se enfrentam nesta terça-feira.